Raccolta rifiuti, Abbadia cambia Le novità in tre incontri pubblici

Tutto pronto ad Abbadia San Salvatore per l’inizio della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. In questi giorni sono in arrivo a casa dei cittadini le lettere informative che riportano tutti i dettagli delle attività che interesseranno il territorio comunale. Per illustrare a tutti i cittadini coinvolti i nuovi servizi e gli obiettivi della riorganizzazione, il Comune, insieme al gestore Sei Toscana, ha organizzato tre incontri pubblici che si terranno lunedì 8 maggio, alle 18 presso la videoteca comunale e martedì 9 maggio, alle 18 e alle 21, al Cinema Teatro Amiata. Inizierà invece da lunedì 8 maggio, fino al 25 maggio, la consegna delle 6Card e, solo ai residenti interessati dalla raccolta domiciliare, del nuovo kit porta a porta (sacchi e mastelli). I cittadini potranno ritirare il materiale presso i locali di via Adua, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.