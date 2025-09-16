Raccolta di materiale scolastico: "Aiuti per le famiglie in difficoltà"

L’anno scolastico a Poggibonsi ha conosciuto un prologo di carattere benefico: prodotti per la scuola destinati alle persone più fragili che risiedono sul territorio. Una raccolta solidale presso i due punti vendita di Coop, nella zona di Salceto e in via Trento, nel centro di Poggibonsi, ha fruttato quasi 2mila 700 confezioni di materiali necessari per le lezioni e comunque per la quotidianità scolastica, tra fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, pastelli, matite, album da disegno, gomme per cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri e tanto altro da sistemare negli zaini al momento di uscire da casa per recarsi in aula. Un progetto a cura della Fondazione Il Cuore si Scioglie insieme a Unicoop Firenze con la collaborazione delle sezioni Soci e con il coinvolgimento delle associazioni locali. A Poggibonsi hanno partecipato diverse realtà no profit attive nelle rispettive sedi: Auser, Beautiful Mind, Caritas, Emporio della Solidarietà, Misericordia, Pubblica Assistenza, Associazione dei Rioni. Un totale, per l’esattezza, di 2mila 673 confezioni di prodotti messe insieme da quanti si sono offerti (nella foto il gruppo dei volontari insieme con le rappresentanti delle istituzioni) per partecipare all’iniziativa. "Un risultato - ha detto la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni - che deriva dalla generosità di tanti cittadini, dall’impegno dei volontari e più in generale dall’opera di una comunità che si prende cura di chi è più fragile".

È intervenuta anche l’assessora alla coesione sociale del Comune, Enrica Borgianni: "Il materiale scolastico sarà distribuito alle famiglie in difficoltà. Insieme alle raccolte alimentari, anche la raccolta di materiale scolastico è diventata nel tempo uno strumento importante di sostegno per aiutare tante famiglie che si trovano ad affrontare una situazione di disagio. Come sempre la nostra comunità ha fornito una prova significativa in materia di solidarietà, in virtù anche all’impegno impareggiabile dei tanti volontari che per tutta la giornata si sono resi disponibili". Conclude la sindaca Cenni: "Grazie a chi ha voluto e potuto contribuire. E agli organizzatori, alla sezione soci Coop di Poggibonsi e a tutte le associazioni che si sono dedicate al progetto nell’arco della giornata".