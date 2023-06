Raccolta dei rifiuti per il Palio, cosa cambia I nuovi orari dal 27 giugno al 2 luglio

Il Comune di Siena, tramite specifica ordinanza comunale, ha indicato gli orari di esposizione dei rifiuti per le utenze domestiche (privati cittadini) e non domestiche (attività commerciali e di ristorazione) residenti in piazza del Campo e nella ’Y storica’ in occasione dei giorni del Palio del 2 luglio.

Piazza del Campo: martedì 27 e giovedì 28 i rifiuti dovranno essere conferiti dal termine delle prove alle 8. Il 29 e 30 giugno e il 1 e 2 luglio, i rifiuti dovranno essere esposti dalle 6 alle 7. Così come indicato nell’ordinanza comunale, i rifiuti prodotti da tutti gli utenti (cittadini e attività commerciali e di ristorazione) dovranno essere conferiti all’interno di sacchi (o, se in possesso dell’attività, all’interno del bidone esposto su piano stradale).

’Y storica’ (Banchi di sotto, Banchi di sopra, via di Città): il 29 e 30 giugno e il 1 e 2 luglio i rifiuti dovranno essere esposti dalle 6 alle 7:30. Il gestore Sei Toscana e l’amministrazione comunale raccomandano il rispetto degli orari e delle modalità di esposizione dei rifiuti per una città più vivibile anche nei giorni di festa.