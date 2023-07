"Qui si vede il senso della Francigena"

"Un momento storico, l’inaugurazione da un lato del chiostro e della sistemazione esterna ad Abbadia Isola, dall’altro l’inaugurazione del museo civico di Monteriggioni. Questo è il presidio della Francigena - è l’intervento del governatore Eugenio Giani - che in Toscana tra le sedici stazioni riesce ad esprimere al meglio il senso e le caratteristiche scoperte da un pellegrino che nell’anno mille percorreva il cammino descritto da Sigerico. La determinazione del sindaco Frosini ha portato a compimento una svolta in questo spazio urbano, che farà rivivere la Via Francigena. Vorremmo che ogni comune in Toscana riuscisse ad avere un suo museo, Monteriggioni ha anticipato tutti. Quando venivo mi immaginavo il progetto di restauro. Ora è realtà".