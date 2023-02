"Questione grave e complessa"

La nuova badessa del monastero, proveniente da Amelia, in provincia di Terni, aveva trovato le porte chiuse a Pienza e le suore barricate con la ferma intenzione di non farla entrare. Da qui le precisazioni della Diocesi, che riavvolge il filo della storia fino ai motivi che hanno portato alla sostituzione di suor Diletta. Dietro la scelta non ci sarebbe solo l’esuberanza social, i soggiorni claustrali offerti a giovani donne, il pappagallo e il cane in convento, le foto di gruppo con splendida vista sulla Valdorcia. Ma anche altro che aveva spinto la Santa Sede a inviare un visitatore apostolico che ha poi redatto un dossier sulle suore. "La Diocesi come suo preciso dovere – si legge ancora nella lettera – ha dato esecuzione a disposizioni assunte dalla Santa Sede all’esito di un’approfondita Visita Apostolica. Considerando il contenuto dei Decreti e delle conseguenti disposizioni, alcune comunitarie ed alcune personali, appare evidente come la questione sia ben più complessa e grave".