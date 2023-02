Quest’anno ’Ride Green Strade Bianche’ La classica del ciclismo diventa sostenibile

Tutto pronto per l’edizione 2023 di Gran Fondo Strade Bianche, la classica del ciclismo del prossimo 5 marzo. Per questa edizione Enel Green Power, RCS Sport e Sei Toscana, il gestore unico del servizio integrato dei rifiuti, lanciano il progetto ’Ride Green Strade Bianche’, che mira a rendere la corsa sempre più sostenibile. Grazie a Sei Toscana la manifestazione si caratterizza quest’anno per l’attenzione all’ambiente: nella zona della Fortezza Medicea di Siena e nelle aree ristori, Sei Toscana posizionerà dei punti di raccolta per differenziare i rifiuti. I materiali, raccolti in maniera differenziata, verranno poi avviati a riciclo negli impianti del territorio ed avranno così una seconda vita. Inoltre, negli spazi interni alla Fortezza, Sei Toscana proporrà attività rivolte ai bambini e alle famiglie sui temi del riuso, della raccolta differenziata e del riciclo e provvederà alla pulizia delle strade lungo il percorso di gara. "Riuscire a misurare l’impatto dell’evento in termini ambientali – dice il presidente Alessandro Fabbrini – è una delle strade migliori da seguire affinché il progetto green diventi virtuoso".