Questa sera il tradizionale appuntamento in Piazza con la Banda Città del Palio

Tradizionale appuntamento questa sera alle 22 del concerto della Banca Città del Palio in piazza del Campo. Nel programma della serata: Adrenalina, marcia, R. Soglia; Don Pasquale, sinfonia, G. Donizetti; The Witch and the Saint, S. Reineke; Music for the Royal Fireworks, ouverture, G. F. Händel; Oliver Onions Fantasy, G. e M. de Angelis; Latin Gold, P. Lavender. Dirige il maestro Giuseppe Baldesi. Con la partecipazione di Marta Marini (basso elettrico).

Sempre stasera, alle 21,15, l’rganista Cesare Mancini tiene nella cattedrale il concerto per la festività dell’Assunta.