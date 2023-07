"Questa estrazione ce l’ha dedicata Peo"

Ha gli occhi lucidi e la voce strozzata Alessandro Maggi: la Chiocciola è uscita di nuovo a sorte, ma stavolta la gioia ha lasciato spazio al silenzio e alla commozione. "Questa estrazione la dedichiamo a ‘Peo’, anzi è lui che l’ha dedicata a noi". Non era in Piazza il popolo di San Marco: una scelta della Contrada per la tragica scomparsa di Paolo Gozzi. Il capitano ha assistito all’estrazione davanti a Palazzo, affidando il compito al tenente Marco Lotti. All’uscita della bandiera tutti ad abbracciarlo. "In una serata come questa il fatto che sia uscita a sorte la Tartuca passa in secondo piano – le parole di Maggi –, abbiamo un grande dolore nel cuore". Quello di agosto, per la Chiocciola, sarà il settimo Palio consecutivo, quella di ieri la sesta estrazione di fila. "Come dico sempre, se non corri non vinci", le parole del capitano. "Se ripartiremo da Scompiglio o Gingillo – ha poi aggiunto –? Chiaramente Jonatan da noi è a casa sua, Giuseppe uguale, per cui dobbiamo vedere come andrà l’assegnazione, quali cavalli verranno scelti: francamente non so se sarà un lotto diverso; ripeto quello che ho detto a partire dalle previsite di luglio; Violenta ci può stare se ci sono altri soggetti che possono contrastarla, altrimenti la forbice viene a essere troppo ampia. Tale e Quale e Remorex devono essere presi se c’è Violenta, altrimenti possono stare tutti e tre a casa. I cavalli sicuri e affidabili ci sono". Tre le coppie di rivali in Piazza. "Fa parte del Palio", ha chiuso capitan Maggi. Tanta commozione anche nella voce del priore della Chiocciola, Marco Grandi. "E’ venuto a mancare un amico, un giova uomo, un chiocciolino – ha dichiarato –, in una circostanza tragica e improvvisa. Ci siamo stretti alla famiglia di Paolo che noi chiamiamo ‘Peo’. Come una grande famiglia, quella della Contrada della Chiocciola, abbiamo voluto vivere questo momento con rispetto e moderazione. Giustamente e necessariamente, da un punto di vista istituzionale, siamo qua, ma come popolo e ancor di più per il nostro essere una grande famiglia, vogliamo tenere un giusto atteggiamento, in attesa di ricordare ‘Peo’ come si deve". "Per quanti riguarda l’estrazione – ha chiuso –, non posso che sottoscrivere quello che ha detto il capitano: Paolo è nei nostri cuori".

Angela Gorellini