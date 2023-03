Quello che c’è da sapere sui reati

Il 112, numero di emergenza unico europeo, è il numero telefonico per contattare i servizi di emergenza all’interno dell’Unione europea, attivo in tutti gli Stati membri.

Chi agisce in primo luogo quando si chiama il 112?

"In primo luogo, interviene la pattuglia più vicina alla zona interessata e in caso di eventuali feriti interviene il 118".

Con quali strumenti agiscono i carabinieri in situazioni di criminalità?

"I carabinieri sono sempre attrezzati con pistola e manette. Portano con loro una valigetta, che contiene apposite polveri per prendere le impronte".

Secondo lei, la vittima come dovrebbe agire con le forze dell’ordine?

"Prima di tutto la vittima deve chiamare il 112, controllare se nota persone sospette ed eventualmente, segnarsi il numero di targa delle macchine dei sospettati".

Quali atti di criminalità sono più frequenti nel nostro territorio?

"Nel territorio si verificano specialmente furti, per mano dei ladri. In secondo luogo, troviamo atti di spaccio e in maniera ridotta la violenza".