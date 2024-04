"Quella strada è un pericolo". La protesta dei residenti

Investe e uccide una gatta incinta, il conducente dell’auto si ferma, accenna a scendere per portare aiuto alla micia (così almeno sembra in un primo momento a chi assiste alla scena) ma risale quasi subito in macchina e si allontana. Il fatto è accaduto l’altro pomeriggio in via della Pace a Pianella, frazione del comune di Castelnuovo Berardenga. Il fatto è stato postato su Facebook suscitando, in pochissimo tempo, molte reazioni contro l’automobilista che si è reso responsabile del fatto.

Ma il dito è stato anche puntato su un’altro aspetto: l’alta velocità delle auto in questa via parallela alla provinciale che conduce a Castelnuovo Berardenga. "Qui – scrivono i residenti – le auto sfrecciano e al mattino uscire di casa o dal garage è davvero cosa difficile". A quanto è dato sapere sull’episodio stanno facendo i relativi accertamenti le competenti autorità. L’auto che ha investito la gatta è stata sicuramente ripresa dalle telecamere di sorveglianza installate dal Comune.

"Una via con dei punti di sosta con delle panchine – si sottolinea – assai frequentata da grandi e bambini". Ci sono anche tanti gatti randagi in cerca di cibo e acqua che diversi residenti di questa via lasciano alla portata dei gatti.

Chi li investe deve fermarsi per portare soccorso, chi non lo fa - così prevede il codice della strada - incorre in una sanzione pecuniaria che oscilla tre i seicento e i mille e quattrocento euro. A querela di parte - questo secondo il codice penale - il proprietario dell’animale ucciso può denunciare, se individuato, il colpevole.

Non è questo il caso perché la micia sembra proprio che non appartenesse a nessuno. I residenti di via della Pace auspicano, in ogni caso, che il Comune ponga in atto dissuasori che costringano gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità. Perché come è stata investita la gatta, a rischio sono anche i pedoni e chi si immette in quella strada.