Quella frana ‘infinita’ di via Livini. I colligiani adesso alzano la voce contro una situazione insostenibile

Una città divisa in due, a fare da ‘muro di Berlino’ è il ‘temporaneo’ semaforo di Via Livini. La protesta sale, almeno quella riesce a farlo in tempi brevi. È questa la lamentela quotidiana che arriva da alcuni colligiani direttamente a La Nazione circa la situazione della frana in Via Livini e la conseguente chiusura di una carreggiata con il senso alternato. Le file di auto che si formano, infatti, rendono molto difficile l’uscita dalle ‘stradine’ e da tutta la zona di ‘borgo novo’, a questo si aggiunge anche il frequente ingorgo di tir che scelgono, sbagliando, di passare dalla Via nova e non dalle Lellere, bloccandosi sotto la curva del ponte di San Francesco. Il sindaco Donati, d’altro canto, lo aveva detto fin dall’inizio (ottobre 2022): il ripristino di via Livini non sarà né rapido né economico. Costerà, infatti, un milione e 100mila euro e per completarlo ci vorranno sei mesi. Perché il cantiere ancora non è iniziato lo ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi: nonostante il progetto sia definito, dopo i lunghi studi tecnici preparatori e le risorse finanziarie siano state reperite, non c’è ancora, né si sa quando arriverà, il parere positivo della Soprintendenza. Tutto iniziò quando le forti piogge del settembre 2022 innescarono lo scivolamento di un tratto della scarpata. Subito dopo con comunicazione del 7 ottobre arrivò la chiusura parziale della strada e l’inizio dei sondaggi per verificare qualità e tipologia dei materiali impiegati decenni fa nella realizzazione della strada, così da aumentare il quadro conoscitivo necessario per definire al meglio l’intervento di messa in sicurezza. Oltre agli studi geognostici già effettuati è stato necessario eseguire anche una serie di carotaggi per capire da dove arriva l’acqua che ha allentato la tenuta del fondo stradale. La sistemazione della parte alta della circonvallazione Via Nova di Colle, però, ad oggi rimane interessata da un principio di frana che impone una riduzione di carreggiata, transito a senso unico alternato con semafori e divieto ai mezzi pesanti da oltre un anno. Intanto si moltiplicano le proteste contro l’estrema lentezza delle procedure per il consolidamento della scarpata, che continua a condizionare pesantemente lo scorrimento della viabilità.