"Quel trolley regalato alla bambina?. Un gesto spontaneo: noi ci siamo"

di Laura Valdesi

SIENA

"Il bene si fa ma non si dice. Certe medaglie si appendono all’anima e non alla giacca". Così Gino Bartali, vincitore di tre Giri d’Italia e del Tour de France. Proclamato Giusto fra le Nazioni perché giocò un ruolo basilare nel salvare centinaia di ebrei italiani e stranieri. Anche le due vigilesse senesi, un’ispettrice ed un’agente entrata nel Corpo con le ultime assunzioni, la pensano come il coraggioso Bartali. "Non è importante riportare i nostri nomi. In fondo aiutare quella bambina faceva parte del servizio alla comunità che svolgiamo in silenzio, ogni giorno, insieme ai colleghi", spiega l’ispettrice da tanti anni nella polizia municipale di Siena. Lei, insieme all’agente, la protagonista della bella favola di Natale raccontata ieri da La Nazione. L’aiuto dato ad una studentessa della ’San Bernardino’ con lo zaino pesante, il passaggio in auto verso la scuola. Poi la sorpresa fatta alla bambina, poco più tardi, di un trolley per evitarle la fatica. Un gesto di slancio. Di cuore. Molto apprezzato dall’Istituto e dalla dirigente Simona Ugolini che ha voluto ringraziare pubblicamente le vigilesse.

"Arrivammo in piazza Duomo, via del Capitano. Notammo che la studentessa barcollava un po’. Chiesi alla collega, che era dal lato dove la piccola si trovava, di sentire se c’erano problemi. ’Tutto bene amore?’, domandò. "Mi fanno male le spalle", rispose con una lacrima sul volto. Scesi e presi lo zaino, era davvero molto pesante. Spiegò che quel giorno aveva più materie. Non ebbi esitazioni: ’Stamani ti portiamo noi’. Così è stato per il tratto fra via del Capitano e il prato di Sant’Agostino dove volle scendere, dopo averci abbracciato e ringraziato, proseguendo per qualche metro fino alla scuola", racconta l’ispettrice.

Poi l’interrogativo delle due colleghe in divisa: la piccola doveva tornare a casa con quello zaino pesante. Dunque il loro aiuto era stato a metà. "’Le facciamo un regalino’, ci siamo dette senza alcuna esitazione. Senza voler offendere nessuno siamo andate ad acquistare un trolley normalissimo ma certo funzionale. Quando siamo arrivate a scuola tutti ci guardavano. La bambina ci è corsa incontro per la gioia di rivederci, in maniera spontanea. Il trolley era nascosto dietro di noi, è rimasta come tutti spiazzata. Felicissima. Commossi i custodi e le persone presenti dell’Istituto. Anche a me e alla collega sono venuti i lucciconi", ammette l’ispettrice ricordando subito dopo "che noi ci siamo sempre, come polizia municipale. Non facciamo solo viabilità consentendo ai bambini di attraversare in sicurezza ma siamo al servizio perché sono dei cittadini. Siamo la polizia di prossimità". Concludendo: "Ripeto, è la ’cifra’ del lavoro di tutti i giorni ma, confesso, che è stata una bellissima esperienza. Una segno di speranza per il Natale".

"Anche se l’attività della polizia municipale spesso è connotata da situazioni di attrito e di confluttualità , a volte per motivi futili, questo episodio – osserva il comandante Marco Manganelli – connota la professionalità, l’amore per la città di Siena e l’essere sempre al servizio della collettività che contraddistingue gli operatori".