Quel titolo non piace agli avvocati: "Non siamo quattro amici al bar"

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena ci ha inviato una nota che pubblichiamo, con risposta del redattore.

L’Ordine degli Avvocati di Siena esprime il proprio rammarico per la frase “eravamo quattro amici al bar, che potevano far fallire il Monte” con la quale La Nazione ha ritenuto di intitolare l’intervista al presidente dell’associazione Pietra Serena Romolo Semplici, a corredo della quale si trovava proprio una foto con quattro persone (tra i quali lo stesso Romolo Semplici e gli Avvocati Paolo Emilio Falaschi e Massimo Rossi) da identificare evidentemente proprio come i famosi ’quattro amici al bar’. Pur riconoscendo e tutelando sempre i diritti della libera stampa e comprendendo, altresì, la necessità di ricercare una titolazione sempre più accattivante per il lettore distratto, non possiamo non stigmatizzare, infatti, come tale titolo purtroppo finisca per svilire e banalizzare la professione forense, come se il lavoro svolto dai colleghi a tutela dei diritti dei propri assistiti, fosse cosa da Bar, rappresentasse soltanto il portato conviviale del ritrovo estemporaneo di una combriccola di amici. L’occasione, inoltre, della riforma in appello della sentenza di primo grado del giudizio in questione, che peraltro aveva visto l’accoglimento delle istanze dei cittadini e dei piccoli risparmiatori loro rappresentati, ci sembra che poco si presti ad una facile ironia. Insomma, posto che siamo certi nessuno dei colleghi o dei loro rappresentati abbia mai inteso far fallire il Monte dei Paschi, ma anzi abbia cercato e tenti semmai di corroborare l’azione della magistratura, tesa a determinare eventuali responsabilità nella causazione di detto fallimento, ci saremmo aspettati nell’occasione da cotesto Giornale, da sempre nel cuore dei Senesi un po’ come la loro Banca, un atteggiamento più rispettoso dei nostri colleghi, ma soprattutto dei loro assistiti, certamente tutti vostri lettori, come chi scrive, del resto.

Di seguito la risposta:

Gentile consiglio dell’Ordine degli avvocati, mi dispiace che vi rammarichiate per il titolo sull’intervista a Romolo Semplici e che pensiate sia una banalizzazione della vostra professione e soprattutto del grande lavoro, in aula e negli studi, degli avvocati che hanno difeso le parti civili e i piccoli risparmiatori nei processi contro gli ex vertici del Monte. Come è chiaro nel testo dell’intervista e anche negli altri titoli, non c’è mai scritto che gli avvocati e i risparmiatori senesi cercassero il crac di Mps; cosa invece perseguita da altri attori nei processi. In questi anni La Nazione ha seguito tutte le fasi processuali e ha raccontato anche le condanne in primo grado per tutti gli ex vertici Mps, riconoscendo sempre il lavoro in aula degli avvocati citati nell’intervista. Riguardo al bar, vorrei citare Ryszard Kapuscinski: "Il bar è il foro dell’antica Roma, la piaza della città medievale, il caffè parigino di Robespierre. Qui si formano le opinioni, idolatriche o distruttive. Qui si viene innalzati su un piedistallo o sbattuti violentemente a terra". Questa è la mia visione del bar, la stessa della canzone di Gino Paoli. Se non sono riuscito a farla trasparire, la colpa è mia.

Pino Di Blasio