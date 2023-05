Quel gelato da ’Gambero rosso’ "Un’attività formato famiglia che adesso ha sei dipendenti"

di Laura Valdesi

"Ognuno di noi ha messo un pezzo di cuore in questa attività. Il riconoscimento è la dimostrazione che ciò alla fine vale più di tanto altro. La menzione nella Guida ’Gelaterie di Italia 2023’ del Gambero Rosso della nostra attività è anche per tutti i collaboratori che non abbiamo mai considerato dipendenti ma parte della famiglia e in-dipendenti". Sintetizza così, Simone Municchi, la gioia per una segnalazione che gli ha regalato una pioggia di complimenti sui social e anche di persona da clienti e cittadini. "Una grande soddisfazione dietro la quale ci sono ogni giorno enormi sacrifici", spiega Municchi, 57 anni, sposato con tre figli. La sua storia è il simbolo di quella provincia operosa che dà valore alle piccole cose, ai sapori locali e al lavoro di squadra. Che è poi il segreto del successo. "Mi è arrivata la lettera del ’Gambero rosso’ – prosegue l’imprenditore di Castellina – dove si dice che sono stato inserito nella Guida che contiene circa 400 nomi. E’ la prima volta che ricevo questo riconoscimento dopo ormai 26 anni di attività". Pensare che da giovane aveva fatto il cameriere e persino il pellettiere ma l’idea di mettersi in proprio l’aveva sempre avuta. "Sono andato ad imparare, in fondo fare il gelato non è difficile. La cosa complessa è capire cosa avviene all’interno quando si miscelano certi ingredienti", racconta spiegando che il gusto ’simbolo’ è quello a lime e basilico ma anche ricotta e fichi, senza dimenticare i sapori di Sicilia. ’La Gelateria di Castellina’, però, non è solo il laboratorio-punto vendita realizzato da Municchi nella ex casa cantoniera "perché forniamo il prodotto anche ad altre attività, ad osterie di grande nome, ad alberghi, sia nel Senese che nel Fiorentino, realizziamo persino torte a tre piani di gelato per i matrimoni. Siamo diventati una ’piccola macchina da guerra’, una realtà di 9 persone di cui sei dipendenti stagionali che remano tutti dalla stessa parte anche perché, quando d’estate entrano 700-800 persone al giorno, occorre concentrazione e passione per soddisfarle. Lavoriamo per l’80% con clienti locali e grazie al passaparola. Anche se nella nostra gelateria sono venuti Claudio Bisio, Paola Saluzzi e Jodie Foster, Albertino dj e, all’Eroica, dove siamo sempre presenti, anche Linus".