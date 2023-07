Quel drappellone ‘alla Giunti’ del 16 agosto 1929

Fra un luglio ed un agosto 2023 ricordiamo Vittorio Giunti, che è l’autore del drappellone per la carriera del 16 agosto 1929. Non ci sono particolari dediche da seguire, così l’artista può offrire alla città un’opera tipicamente ‘alla Giunti’, dove il senso epico è ben rappresentato da un tratto leggero, morbido, di grande presa emotiva. Questo pittore, scomparso nel 1964, qui mette in giusta evidenza l’insieme fra la facciata bianca e maestosa del Duomo con l’Assunta, che la sovrasta leggera, in un particolare connubio fra cielo e terra, fra potere temporale e quello divino, sempre presente sopra ai tre colli. E’ un drappellone dal tratto semplice ma non certo semplicistico, che adopera alla perfezione gli elementi che piacciono tanto ai contradaioli del tempo. Nella parte inferiore Giunti offre tutta la severa staticità dei cosiddetti "temi obbligati", ovvero le dieci contrade che se contenderanno, gli altri stemmi comunali, tutti gli elementi più severi che segnano anche il tempo che Siena e tutta l’Italia stavano vivendo. Giunti meriterebbe oggi un sentito recupero, una rivalutazione anche per questa serie di drappelloni da lui realizzati. Un modo per riconciliare il passato con il presente.

Massimo Biliorsi