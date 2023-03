Quel canape troppo basso "Stia al petto dei cavalli"

di Laura Valdesi

SIENA

Chi ha fatto video e riprese, anche amatoriali, ieri ha riguardato più volte la posizione del canape a Mociano. E in tanti, fra gli addetti ai lavori, hanno concluso "che era troppo basso. Va tenuto all’altezza del petto". Fra i primi ad intervenire sul tema ’caldo’ della giornata iniziale di addestramento dei mezzosangue da Piazza è stato il presidente onorario dell’Associazione proprietari e allenatori Mario Savelli. "Se viene invece tenuto più basso succede come per le persone, ci inciampano, fa lo sgambetto", aggiunge lanciando dunque un messaggio importante in vista degli appuntamenti futuri. "Dico la verità – si inserisce Bastiano –, non so per quale ragione ci sono state le cadute. Una cosa che ho visto nelle batterie, però, è che tutti si appoggiano al canape e spingono. Ricordiamoci che si tratta di addestramento, non è che danno un premio a chi va via primo, non ci sono soldi in gioco. E insegni anche poco ai cavalli".

Un tormentone la questione, che ha tenuto banco fra gli addetti ai lavori. Soprattutto perché quando tanti sono andati via da Mociano si parlava della rottura del ’cigno’ di Walter Bianciardi. In realtà, come rileva proprio il suo ideatore, "il cigno ha la sola funzione di collegare i due tratti di canape e liberarli quando il mossiere abbassa il pedale. Secondo me – ipotizza – il problema è dovuto ad un irrigidimento del pedale legato alla forzatura dei cavalli".

"La prima volta che sono caduto in piedi, nella quinta batteria, forse ho anche forzato un tantino sebbene quanto accaduto nella seconda partenza mi faccia pensare che il problema c’era già e che dunque anche la prima caduta fosse legata a quello. Nella seconda partenza mi trovavo un passo indietro e nonostante tutto mi sono capottato con altri due colleghi. Lo stesso Carboni, che era di rincorsa, ha rischiato ma ce l’ha fatta a riprendere il cavallo", ricostruisce Federico Guglielmi confermando che il canape era un po’ basso.

Morale: a non funzionare sarebbe stato in realtà il meccanismo di sgancio del verrocchio, nonostante il mossiere Andrea Calamassi abbia pigiato forte il pedale e con entrambi i piedi. Adesso bisognerà rimediare ma c’è tutto il tempo: la prossima uscita a Mociano sarà il 18 aprile.