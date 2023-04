Quei sorrisi dietro al bancone Rilevano il bar che doveva chiudere Il coraggio delle tre ex dipendenti

di Michela Piccini

Una storia di coraggio tutta al femminile che insegna a guardare avanti con resilienza. Zuzana, Lorella e Teresa sono colleghe, hanno età ed esperienze diverse. Un giorno è arrivata la doccia fredda: il gestore del bar in cui lavoravano insieme da oltre vent’anni decide di lasciare l’attività e di conseguenza tutti le dipendenti. Allora hanno scoperto di avere dentro di sé una grande forza. "Non ce lo aspettavamo. Quando abbiamo capito cosa stava succedendo, ci siamo viste passare davanti vent’anni della nostra vita in un secondo – racconta Zuzanna Bliskova, 55 anni –. Le nostre famiglie, la difficoltà di trovare un altro lavoro alla nostra età. Non potevamo stare ferme a guardare. Così ci siamo dette: ce la possiamo fare". E ce l’hanno fatta davvero: il 19 febbraio 2022 hanno costituito la loro società prendendo le redini del Doccio.

"Sapevamo che sarebbe stata un’avventura rischiosa, ma stimolante. Ma il filo di seta che ci unisce da vent’anni come colleghe si è trasformato in una catena d’acciaio", continua Lorella Marchi, 58 anni. Così per prima cosa riassumono tutti i dipendenti. Passa un anno, l’attività va a gonfie vele e nonostante la fatica le tre imprenditrici vogliono fare di più. Assumono nuove persone e, lo scorso primo aprile, riaprono la pizzeria adiacente al bar, chiusa da due anni.

"Ora il bar ha 6 dipendenti, oltre a noi tre socie e 3 in pizzeria. Abbiamo arredato il locale a nostro gusto, quello della nostra squadra di donne e del nostro pizzaiolo, l’unico uomo! Non avevamo esperienza di gestione, ma chi ha detto che nella vita non ci si possa reinventare?", sorride Teresa Caforio, 56 anni.