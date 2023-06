Quei drappelloni dagli elementi ’pattriottici’

Aspettiamo l’opera per questo luglio 2023: intanto ritorniamo all’agile balzana che si stende pigra al vento, per il drappellone dipinto da Pietro Loli Piccolomini per la carriera del 16 agosto 1904. Gli elementi ’patriottici’ sono i protagonisti di questo delicato lavoro dell’artista senese, con un sentito ricamo che guida lo sguardo dell’opera fortemente classicheggiante, con un evidenza slancio verso il purismo senese più che verso un liberty da inizio secolo. E questo indubbiamente piace al popolo, che va a scoprire dietro ai simboli senesi il consueto skyline delle nostre torri e delle nostre case. L’Assunta ci guarda nella sua classica iconografia mentre in basso i dieci stemmi delle Contrade sul Campo si fanno abbellire da un motivo floreale di grande delicatezza, che mostra anche la voglia di offrire certi particolari, molto cari ai contradaioli del tempo. Un’opera del suo tempo, si scriverebbe per non essere troppo severi con l’autore. Aggiungiamo soltanto che si tratta di una realizzazione artistica ricca di particolari e di spunti storici, quando il Cencio aveva un altro e ben diverso significato nelle complesse dinamiche della Festa: dall’inizio del secolo al 1907 c’è ben 14 volte, da solo o con Carlo Merlini, la firma di questo artista.

Massimo Biliorsi