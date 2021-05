Siena, 26 maggio 2021 - Per motivi organizzativi sono stati spostati 400 appuntamenti per la vaccinazione di caregiver, programmati per la mattina di domenica 30 maggio, dal Papillon di Monteroni d’Arbia al PalaGiannelli di Siena, nello stesso giorno e allo stesso orario dell'appuntamento già fissato. Tutti i cittadini interessati sono stati contattati con un sms sul proprio cellulare dal mittente Usl Tse.

© Riproduzione riservata