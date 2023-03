Quattro migranti in arrivo nel Cas

Quattro dei 60 migranti trasferiti in Toscana da Reggio Calabria in queste ore saranno accolti a Montepulciano. A dare l’annuncio è il sindaco Michele Angiolini su Facebook: "Il piano di riparto provinciale - scrive - predisposto dalla Prefettura di Firenze, assegna alla provincia di Siena quattro cittadini extracomunitari. Saranno allocati presso il Cas di Montepulciano. Il Comune pur avendo saputo la decisione a cose fatte, non si sottrarrà comunque ai proprio compiti e a monitorare la situazione".

Marco Foianesi