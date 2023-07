"Quattro interpreti d'eccezione a Siena per 'Histoire du Soldat' di Stravinskij"

Per gli amanti delle rare esecuzioni ecco un’occasione da non perdere. Succede al Chigiana International Festival & Summer Academy 2023 dove l’opera da camera ’Histoire du Soldat’ di Igor’ Fëdorovic Stravinskij sarà proposta con quattro musicisti d’eccezione: Alessandro Carbonare, clarinetto, Ilya Gringolts, violino, Giuseppe Ettorre, contrabbasso, Monaldo Braconi, pianoforte, con la voce recitante di Angelo Romagnoli. A Siena, nel Palazzo Chigi Saracini, domani alle 21,15. Il programma del concerto sarà completato dall’esecuzione, in apertura di serata, del Duetto per clarinetto, contrabbasso e pianoforte in si bemolle maggiore di Giovanni Bottesini (1821-1889) e dall’esecuzione, a chiudere la serata, della Sequenza IX per clarinetto di Luciano Berio (1925-2003), a cui il festival ha dedicato il focus contemporaneo nel ventennale della scomparsa. Storia da leggere, recitare e danzare, dal carattere burlesco e intelligentemente ironico, ’Histoire du soldat’ fu composta da Stravinkij nel 1918 su libretto in francese dello scrittore Charles-Ferdinand Ramuz.

Concepita dal compositore russo già nella primavera del 1917, l’opera è figlia dei tempi bui della storia, dell’esperienza biografica e autobiografica del compositore stesso, costretto in ristrettezze economiche, soffocato dagli anni violenti della Rivoluzione russa e della Prima Guerra Mondiale. ’Histoire du soldat’ segna il definitivo abbandono della grandezza degli imponenti organici orchestrali post romantici a favore di formazioni e timbri più contenuti. ’Parola’ è il titolo e fil rouge del festival chigiano. Attorno si muovono opere e progetti di autori del presente e del passato. Il concerto ne è un momento significativo. Informazioni: 0577 220922.

Fabrizio Calabrese