Quattro giovani a Sanremo Junior

Cantanti in erba crescono e puntano in alto. Quattro giovani voci (nella foto) dell’associazione GRG Gruppo Ricreativo Giovanile ‘La Badia’ di Colle di Val D’Elsa proprio oggi sono a Narni, in provincia di Terni, dove sono approdati alle audizioni di Sanremo Junior edizione 2023. La kermesse canora sanremese riservata ai ragazzi fino a 16 anni. Stiamo parlando di Esmeralda Zancan, Tommaso Martinucci, Elena Cappelletti e Emma Cristofani. Abitano tutti nella città d Arnolfo di Cambio e quella di oggi sarà una giornata piena di emozioni che non sarà facile dimenticare. "I nostri cantanti – spiega Fabrizio Baldini, l’instancabile e noto coordinatore del Grg ‘La Badia’ – affrontano questa prova e con la volontà di divertirsi e fare una nuova esperienza, poi se qualcuno riuscirà ad arrivare alle semifinali e finali di fine marzo e inizio maggio all’Ariston a San Remo, tanto meglio". Incrociamo le dita e vediamo come va.

Fabrizio Calabrese