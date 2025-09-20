Quattro colori per la Palestina. Arte e pace, l’appello di Caluri

Se la bandiera di una nazione è un simbolo che unisce i cittadini rappresentando il loro Paese di fronte al mondo, allora quella della Palestina è un dato di fatto, è una certezza che quel popolo esiste e non ci sarebbe nemmeno bisogno di riconoscerlo. Detto questo, tra le tante manifestazioni di sostegno ad un popolo che la guerra la sta solo subendo e gli attori sono altri, c’è una originale iniziativa che porta la firma dell’artista e fumettista livornese Daniele Caluri. Dopo un paio di tappe, arriva anche a Poggibonsi la mostra ‘Colors 4 Palestine’, Grida di colore per Gaza – Artisti contro il genocidio. Daniele Caluri qualche mese fa ha lanciato un invito a realizzare un’opera con i soli 4 colori della bandiera palestinese. Ad oggi hanno risposto oltre 160 artisti. Opere diverse, tutte efficaci e importanti. Sessanta di queste sono in mostra nella Sala SET del Politeama fino al 21 settembre. Una bella idea, un progetto, un segno di protesta volto a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla situazione in corso nella Striscia di Gaza, "che definire drammatica – sottolinea Caluri - è fare esercizio di pallido eufemismo".

L’idea iniziale prevedeva di realizzare disegni, dediche e quant’altro venisse richiesto all’autore in occasioni fieristiche, utilizzando solo il bianco, il nero, il rosso e il verde: i quattro colori della bandiera palestinese.

"Poi, anche per non circoscrivere l’operazione a un solo autore e provare ad ampliare l’effetto – spiega Caluri - ho esteso l’invito ai miei colleghi e, più in generale, a tutti coloro che volessero contribuire con un loro elaborato ed in pochi giorni sono arrivate tante adesioni provenienti da autori di fumetto, ma anche insegnanti, architetti, ceramisti, incisori, metalmeccanici, musicisti". L’arrivo dei contributi è ancora in corso. Alcune opere sono state realizzate da nomi noti e prestigiosi del settore del fumetto internazionale, come Silvia Ziche, Leo Ortolani, Silver, Bruno Cannucciari, Alberto Pagliaro, Federico Bertolucci, Federico Maria Sardelli. A firma di Scintilla, ANPI Armando Targi e Forum della pace della Valdelsa. Ingresso libero. Orari: sabato 17:30-19:30, domenica 11-12:30 e 17:30-19:30 (Foto di Andrea Bonsignori).