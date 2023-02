Quattro candidati in cerca della fascia tricolore

Una città inclusiva, capace di trovare al suo interno le figure chiave per governare una fase complessa, fatta di opportunità, come le opere da realizzare grazie ai fondi europei, ma anche di criticità, come un tessuto sociale colpito dalla crisi e quindi sfilacciato, da ricostruire. Alla guida di un centrosinistra che sta ancora prendendo forma, ma che trova il perno in un Pd apparentemente ricompattato dopo le primarie, la candidata a sindaco Anna Ferretti propone una visione di Siena più coesa, scegliendo tra i dieci punti proposti da Cna di partire da quello sulla qualità della vita.

"Una città – ha detto – dove le istituzioni collaborino tra loro e il Comune non si presenti come padrone ma come punto di riferimento attorno al quale creare sintonia. Una visione del Comune come di una comunità coesa può avvantaggiare gli artigiani". A lei quindi il compito di riportare il centrosinistra a Palazzo Pubblico. Una partita che appare aperta, considerando gli ultimi dati elettorali. "Partiamo dall’ottimo risultato ottenuto da Letta sul territorio – ha detto – anche se le elezioni amministrative sono un’altra cosa, per tutta una serie di motivi. Io credo comunque di portare un valore aggiunto per il centrosinistra, con la mia storia. Chi mi conosce sa come lavoro".

Ma sulle grandi manovre di lista ed eventuali alleanze allargate non si sbottona più di tanto. "Ne parleremo dopo il primo turno – ha detto – anche sulla base di come andranno le cose. Dobbiamo definire il perimetro della coalizione e il programma. Ma sicuramente mi rivolgerò a persone competenti. Vorrei però che fossero di Siena, perché vorrei interrompere l’abitudine di rivolgerci a persone che vengono da fuori. Qui a Siena abbiamo le competenze di cui abbiamo bisogno".

La Siena di domani? "Una città in fermento per le grandi partite aperte – ha raccontato – a cominciare dalle grandi opere, come l’ospedale di comunità nell’ex manicomio. Sono cose che se prendono vita, prende vita anche il lavoro. Per farlo, però, abbiamo bisogno di un forte snellimento della macchina amministrativa del Comune, dove mancano livelli dirigenziali e personale qualificato. Se non si snellisce la burocrazia non si va avanti. Troppe opere sono ferme per problemi burocratici. Questo Comune non se lo può permettere perché con il Pnrr se non si fanno le opere si perdono i soldi".

R.B.