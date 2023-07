Quasi 1,5 milioni di fondi Pnrr per la sicurezza

di Massimo Cherubini

Concesso, sui progetti del Pnrr, un finanziamento di quasi un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza del territorio di Torrita di Siena. Il progetto è stato presentato dall’amministrazione comunale per "la costruzione, in località Ciliano di una cassa di espansione. Ovvero un bacino artificiale utile a contenere l’acqua del torrente quando raggiunge la piena, per poi farla defluire, in modo controllato, evitando la tracimazione".

Il sindaco Giacomo Grazi, che detiene anche la delega di assessore ai lavori pubblici, sottolinea l’importanza del finanziamento. "Si tratta – dice – di una notizia importante per il nostro territorio, che consentirà di completare un’opera idraulica fondamentale, sia per la sicurezza dei cittadini che per la stabilità del terreno. Ed è, inoltre, una prova ulteriore di quanto per questa amministrazione sia primario intercettare risorse da investire in progetti di portata considerevole. Ciò – osserva Grazi – soprattutto nell’interesse delle prossime generazioni".

Il sindaco ringrazia il personale tecnico che è stato protagonista della presentazioni non solo di questo progetto ma anche di quello (un milione e mezzo destinato per l’intervento di ampliamento della scuola dell’infanzia) assegnato, sempre sui fondi del Pnrr, nel discembre dello scorso anno. Due interventi importanti per una spesa comnplessiva di tre milioni di euro difficili da trovare nel bilancio del comune. Gli uffici sono al lavoro per adempiere alle procedure che porteranno alla realizzazione dei lavori previsti dai due progetti.