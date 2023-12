Quarto week end con i mercatini

Quarto week end a Poggibonsi per ‘La Via Maestra del Natale’, il programma di mercatini ed eventi del Comune con Centro Commerciale Via Maestra (negozi tutti aperti), Confcommercio, Confesercenti, Pro Loco, altre associazioni e Fondazione Elsa. Ci sarà la pista per pattinare sul ghiaccio in Piazza Rosselli mentre la tre giorni di mercati prende il via venerdì 22 dicembre con le 15 casine di Natale in piazza Berlinguer. Lo stesso giorno, alle 16 in piazza Matteotti, "Ludus in tabula", giochi di legno per bambini. Dalle 16,30 da piazza Mazzini la marching band "Bandita". Sabato 23 dalle 16,30 "Viaggio al Polo Nord", spettacolo itinerante per bambini. Venerdì 22 e sabato 23 dalle 16,30 alle 19,30 sarà ancora possibile visitare la mostra "100 e + Pinocchi". Alle 17 di sabato Ballet Academy. Fabrizio Calabrese