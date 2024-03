Quartetto Purple ai Campionati. Sfide nazionali

Lo sport crea legami indissolubili, anche con chi non c’è più. E’ il caso di una pattinatrice senese, Livia Cerpi, che da diversi anni insieme a un’altra senese, Camilla Resciniti, pattina per la società Asd Firenze Oltrarno. Le due ragazze fanno parte del ‘Quartetto Purple’ (nella foto), insieme a Sophie Niccolai e Diletta Lippini e con loro sono state protagoniste della vittoria nel campionato regionale Firs staccando anche il pass per i campionati italiani del 21 marzo a Conegliano. "Ci siamo qualificate vincendo il titolo – dice Livia –. Siamo un quartetto molto affiato anche grazie agli allenatori Sheila Niccolai e Nicola Marenda. L’idea del quartetto, dopo anni di singolo, è nata tre anni fa in seguito alla tragica scomparsa della nostra amica e collega pattinatrice Viola. Il ‘Quartetto Purple’ nasce appunto in sua memoria: è per noi uno stimolo incredibile e ci inorgoglisce il fatto che i suoi genitori ci accompagnano a tutte le gare".

La vittoria e la qualificazione hanno però una doppia dedica. "Il pensiero è andato subito anche alla nostra allenatrice Barbara, venuta a mancare appena due mesi fa, dopo che ci aveva accompagnato nel nostro progetto con affetto e passione", spiega la ragazza. La stessa passione che Livia mette nel pattinaggio artistico. "Vado a Firenze tre volte a settimana. Ho iniziato da piccola e grazie a tecnici e mastri come Cristina Moretti e Barbara Terziani continuo a pattinare".

