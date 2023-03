Quaranta botteghe in pista per ’Sbaraccando’

Un fine settimana ampliato con la possibilità, per tutti, di acquistare la merce a importo ridotto. Torna ’Sbaraccando’, il tradizionale mercatino con le bancarelle annesse per l’occasione ai negozi, in modo da permettere ai clienti di osservare, scegliere e comperare i diversi articoli risparmiando sui bilanci familiari. In una fase non agevole a ogni livello in campo economico, l’Associazione Via Maestra Centro commerciale naturale offre dunque agli acquirenti, grazie alla nuova edizione di ’Sbaraccando’, la strada giusta da seguire per "trovare merce di buona qualità a prezzi eccezionali". E’ quanto afferma afferma Sandra Meniconi, presidente di Via Maestra, ente che dà vita all’iniziativa (con il patrocinio del Comune) in programma da domani a domenica con orario continuato dalle 10 alle 20. Per i frequentatori delle botteghe e per chi desidera cogliere l’attimo per aggiornare il guardaroba, ecco dunque una speciale opportunità di shopping, nelle versioni no stop e low cost, contando sulle quaranta botteghe di vari settori che hanno aderito alla manifestazione, in un periodo che coincide con la conclusione della fase invernale dei saldi. Tutto con l’intento anche di accrescere, attraverso le vendite a prezzi scontati, il movimento di persone in un centro storico nella circostanza ’allargato’. A esporre gli articoli negli appositi spazi allestiti di fianco ai negozi, infatti, saranno anche gli esercizi commerciali di aree di Poggibonsi al di fuori della cerchia di via della Repubblica e delle strade confinanti. Attività di altre zone e quartieri di Poggibonsi i cui titolari avevano presentato la richiesta di adesione, ricevendo poi puntualmente l’okay dagli stessi organizzatori per essere parte integrante del cartellone proposto dall’Associazione Via Maestra. Un bel risultato anche nel quadro di una ’ripartenza’, in ambito commerciale per un gruppo di negozianti del centro di Poggibonsi che in ogni caso ha sempre cercato di avvicinare la clientela osservando in maniera scrupolosa tutte le disposizioni in fatto di sicurezza, anche durante la fase più complicata della pandemia. A ciascuno il compito di contribuire alla realizzazione del mercatino, sistemando il banco delle offerte all’esterno del negozio con le merci più convenienti della collezione.

Paolo Bartalini