Quanti voti servirebbero per vincere

Pino Di Blasio

Nel 2018, al secondo turno, Luigi De Mossi aggiunse 5.665 voti ai 6.400 che ottenne al primo turno. E sorpassò in volata il tandem Valentini-Piccini, che aggiunse ’solo’ 4.450 voti. Quanti ne serviranno a Nicoletta Fabio o a Anna Ferretti per diventare la prima sindaco donna di Siena? Partendo da una base possibile di 24mila elettori al ballottaggio, alla prima potrebbero bastare 4mila voti, alla seconda servirebbero 500 voti in più. Dove trovarli? E’ la domanda chiave di questi 10 giorni che mancano alla domenica del voto. Le trattative sono iniziate, ci sono bacini elettorali più puliti e pescosi, altri un po’ più inquinati. C’è una cosa di cui siamo sicuri: al ballottaggio la chimica batte sempre la matematica.