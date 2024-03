Quanti tavoli devono aprirsi con il Governo

La conclusione dell’esame dell’Antitrust britannico sull’accordo dell’elettrodomestico in Europa tra americani della Whirlpool e turchi del gruppo Arçelik, apre uno scenario atteso da settimane sul fronte industriale a Siena. Ma soprattutto evidenzia come quella che sta per aprirsi sarà una primavera di vertenze tra la provincia e il Governo. La prima richiesta dei sindacati, dopo il sì di Londra, è che il Ministero delle Imprese convochi in fretta il tavolo con la nuova società, Beko Europe, a maggioranza Arçelik. C’è sempre il tavolo del Biotecnopolo che va aperto con un ministero a scelta dei quattro fondatori. E c’è poi il tavolo del Monte dei Paschi, con il Ministero dell’Economia che dovrà decidere cosa fare delle sue quote. Troppe partite in contemporanea.