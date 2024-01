Quando la storia incontra la musica. Balestracci e Willos’, strana coppia

Appuntamento letterale e musicale al Museo Archeologico di Monteriggioni, dove, con il ritorno della "strana coppia" composta da Duccio Balestracci, storico e scrittore, e la formazione di musica irlandese i "Willos’, la storia incontra la musica e viceversa. L’appuntamento è stasera alle 17.30 nella Sala Ildebrando. Per l’occasione interagiranno tra loro per raccontare in parole e ballate che si alterneranno e si sovrapporranno, l’ultimo libro di Balestracci: "Attraversando l’anno. Natura, stagioni, riti" (Il Mulino). Un testo di grande fascino, un viaggio nel tempo che si rinnova e si ripete e che costringe l’uomo a seguire la natura quasi fosse la sua ombra. Dall’autunno all’estate i cicli della luce e del buio, della morte e della rigenerazione si susseguono e si trasformano, e con essi lo sforzo umano di arginare una natura generosa ma anche misteriosa, capricciosa e che cambia volto da una stagione all’altra. E così ricorrenze pagane e cristiane, ritualità e credenze si sedimentano, sovrappongono e contaminano.

A nulla vale il tentativo di governarle e disciplinarle, messo in opera dalle istituzioni laiche ed ecclesiastiche. Duccio Balestracci pertanto ci accompagna alla scoperta del calendario del cielo e della terra e ci conduce al cuore del rapporto con una natura che si avvicina e si allontana, che fa tremare e amare. Si tratta di un evento che ritorna a grande richiesta. A ottobre dello scorso anno, la presentazione di questo libro fu movimentata e integrata con i "commenti" musicali dei Willos’ - irish folk music, straordinaria band internazionale di origine senese che si è esibita in tutta Europa da anni con grande successo, perfetta per le atmosfere evocate da "Attraversando l’anno".

"Fu un’idea quasi improvvisa – spiegano gli organizzatori - creando quella che venne definita dai media "una strana coppia". Il successo di pubblico, le tante richieste, una formula azzeccata e che a giungo potrebbe dare ulteriori frutti anche se per ora è un segreto: ed ecco che il 27 gennaio si replica". Sarà, quindi, un appuntamento molto interessante, carico di emozioni, spettacolare e al tempo stesso introspettivo, dove ognuno potrà ritrovare tracce di conoscenze e nozioni, sedimentate nella propria tradizione personale o famigliare, sulla natura, il ciclo astrale e quello delle stagioni, storia, religione, ritualità sino al folklore. A cura del Comune, società Monteriggioni AD 1213 e associazione Amici del Castello. Ingresso gratuito con prenotazione. Informazioni: 0577304834 o [email protected].

Fabrizio Calabrese