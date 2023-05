Quando i politici litigano su tutto per non far nulla

Pino Di Blasio

Siena e Arezzo devono convivere per forza, visto che non lo fanno per amore. Le due province hanno la stessa Camera di Commercio, la stessa quota della holding dell’energia Estra, con Grosseto sono insieme nell’Asl Toscana Sud Est, nell’Ato rifiuti e in Sei Toscana. Perfino l’Università di Siena ha dipartimenti ad Arezzo, case dello studente e poli didattici. Nonostante tutti questi legami istituzionali, non mancano mai polemiche feroci tra le due città e le due province. Qualche anno fa si litigava sull’Asl, con Arezzo che reclamava maggiore spazio perché a Siena c’era il Policlinico Le Scotte. Tornando indietro nel tempo, Arezzo chiedeva una sua Università.