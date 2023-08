Quali riforme per il Governo? Via alla campagna mondiale

In un periodo in cui molti in tutto il mondo discutono su quali riforme dovrebbe attuare un buon governo, i Testimoni di Geova lanciano una campagna internazionale: a settembre anche i volontari locali di Siena distribuiranno l’edizione speciale della rivista La Torre di Guardia dal tema ’Cos’è il Regno di Dio?, disponibile in 780 lingue, in cartaceo e digitale.