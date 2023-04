Quaderni Poggibonsesi tra passato e futuro

Passato, presente e futuro della città nei ‘Nuovi Quaderni Poggibonsesi’. A quattro anni dalla nascita della collana, l’Associazione Proloco di Poggibonsi fa il punto in una conversazione in programma giovedì 4 maggio alle 17,30 nella Sala Quadri del Palazzo Comunale. Considerato il traguardo raggiunto con i Nuovi Quaderni pervenuti, tra il 2019 e il 2023, alla pubblicazione di cinque numeri della collana, in occasione della ristampa e ripresentazione del primo volume, ecco un incontro finalizzato alla verifica della riuscita del progetto nell’orizzonte culturale della città. Fabrizio Calabrese