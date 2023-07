Pusher dagli affari d’oro In 24 finiscono nei guai

Una mazzata al fiorente giro di spaccio in Valdelsa e nella vicina provincia di Firenze, da Barberino a Certaldo, da Poggibonsi a Castelfiorentino, fino alla provincia di Livorno. L’avevano assestata i carabinieri della compagnia di Poggibonsi, coordinati dal pm Siro De Flammineis, con l’operazione ’Cupiditas’ dell’ottobre scorso. Che prendeva il nome dal desiderio di avere sempre più denaro mostrato da un uomo arrestato all’epoca all’aeroporto di Orio sul Serio a Bergamo ma residente a Poggibonsi. Un’inchiesta nata sulle ceneri del blitz di circa tre anni prima, con 12 misure cautelari e numerosi indagati. "Ora c’è aria nuova in Valdelsa", aveva detto l’allora procuratore facente funzioni Nicola Marini sottolineando al contempo la grande domanda di stupefacenti.

L’inchiesta ora è finita. E il pm De Flammineis ha già chiesto ed ottenuto dal gip Chiara Minerva la fissazione dell’udienza preliminare per i 24 imputati – fra cui ci sono anche due donne – che devono rispondere, a vario titolo, di numerosi episodi di spaccio. Sono oltre 100 i capi di imputazione. Smercio di droga, dall’hashish alla cocaina, fiorito in un periodo particolare, fra la primavera e l’estate 2021, quando ancora c’erano problemi relazionali e restrizioni a causa della pandemia. Contestata ad un imputato (una sessantina le accuse nei suoi confronti) anche la tentata estorsione nei confronti di due imputati dello stesso procedimento con i quali avrebbe fatto addirittura la voce grossa per ottenere la liquidazione di una cifra che gli sarebbe stata dovuta per precedenti acquisti di droga. Un debito, insomma.

Pedinamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali avevano consentito ai carabinieri di ricostruire gli spostamenti dell’uomo, 43 anni, di Poggibonsi, difeso dagli avvocati Mirko Mecacci e Beniamino Schiavone, che secondo la procura agiva come "un fattorino della droga".

Il 12 luglio nell’aula a piano terra del tribunale ci sarà una folla, non solo per via degli imputati (una manciata hanno ancora la misura cautelare) ma anche dei loro avvocati, da Silvia Taddei a Manfredi Biotti, da Stefano Cipriani a Maurizio Forzoni, da Lorenzo De Martino a Maria Teresa Fasanaro, a Massimo Rossi.

La.Valde.