Punto prelievi unico chiuso nel pomeriggio a luglio e agosto

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese fa sapere che, nei mesi di luglio ed agosto, il Punto Prelievi Unico non effettuerà attività nel pomeriggio, considerata la scarsa affluenza rilevata in questo periodo negli ultimi anni. Il PPU dunque sarà regolarmente aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.45, e sarà possibile accedervi tramite prenotazione web su www.prenota.zerocoda.it o tramite la app ’Toscana Salute’, con prenotazione telefonica allo 0577 586804, oppure ad accesso diretto. Si raccomanda di prenotare, scegliendo il giorno e l’ora, per poter accedere senza attese e con minore afflusso degli spazi. La maggior parte delle prestazioni non richiedono il digiuno e possono essere eseguite anche in tarda mattina. Gli esami che richiedono il digiuno sono glucosio ’diagnostico’, test di tolleranza al glucosio, ammonio, curva insulinemica, insulina, peptide C, acidi biliari.