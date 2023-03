Punti raccolta rifiuti e attività in Fortezza

’Strade Bianche’ da domani protagoniste in città, per un weekend che coniugherà sport e ambiente. Grazie alla collaborazione con Sei Toscana la manifestazione sarà caratterizzata dall’impegno a limitare al massimo l’impatto su un territorio che da molti anni ha raggiunto il traguardo della Carbon Neutrality. Durante le gare, in Fortezza e nelle aree ristori, Sei Toscana posizionerà punti di raccolta per differenziare i rifiuti. I materiali verranno poi avviati a riciclo negli impianti del territorio e avranno così una seconda vita. Inoltre, sempre in Fortezza, Sei Toscana proporrà attività rivolte ai bambini e alle famiglie sui temi del riuso, differenziata e riciclo e provvederà alla pulizia delle strade lungo il percorso di gara.