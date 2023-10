Punti Prelievo. Online il questionario di soddisfazione

La Asl Toscana sud est ha messo a punto un questionario che ha lo scopo di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti che si avvalgono dei punti prelievo, nelle tre aree provinciali di Arezzo, Grosseto e Siena. Lo strumento di indagine, elaborato dall’Urp con i dirigenti dei tecnici di laboratorio aziendali e condiviso con i direttori di staff aziendale e del Dipartimento del laboratorio analisi, è del tutto anonimo, con domande a risposta chiusa che non consentono di identificare il soggetto compilatore. I cittadini potranno compilarlo nei mesi di ottobre e novembre 2023. Per ulteriori informazioni sulla privacy policy dell’indagine consultare le apposite pagine del sito web dell’Asl. Nella home page del sito aziendale della Asl Toscana sud est è stato inserito un banner per consentire l’accesso immediato all’indagine.