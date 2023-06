Pullman in fiamme Nessun ferito ma traffico in tilt

Paura e traffico collassato ieri mattina intorno alle 7.30 alla rotonda dello Stellino, snodo della circolazione nella zona nord della città. Un pullman, che svolgeva servizio di bus navetta per un’azienda privata, ha iniziato a fumare proprio all’altezza della rotonda. A bordo non c’erano passeggeri, solo il conducente che è riuscito ad accostare e scendere, chiamando i vigili del fuoco. Bloccato il traffico, sul posto la Municipale e anche i carabinieri mentre veniva domato l’incendio nella parte posteriore che ha divorato il pullman. Visibilmente scosso il conducente ma illeso. Disagi importanti per il traffico, andato subito in tilt.