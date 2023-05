Pulizia lungo lo Staggia Giovani protagonisti

Guanti e sacchetti per cento alunni a Poggibonsi, intenti a ripulire i giardini lungo il torrente Staggia. Classi delle secondarie di primo grado Francesco Costantino Marmocchi e Leonardo da Vinci, insieme con i docenti, hanno raccolto sporcizia abbandonata. Iniziativa a cui è seguita una riflessione legata all’impatto dei rifiuti sull’ambiente. Sono intervenuti anche Susanna Salvadori, assessore alle Politiche educative del Comune, Simona Lanfredini, presidente della sezione soci Coop e Giulia Trotti, referente Legambiente Toscana. Tutto è avvenuto nel quadro di Liberi dai rifiuti, progetto di educazione ambientale promosso da Unicoop Firenze per le scuole e realizzato in collaborazione con Legambiente, le Sezioni soci Coop e le amministrazioni.

Gli alunni, divisi in gruppi, compiono un’esperienza importante, attraverso un’attività di monitoraggio scientifico della tipologia e della quantità dei rifiuti raccolti. Oltre a Poggibonsi, interessate Firenze, San Giovanni Valdarno, Prato, Capannori, Empoli, Quarrata. "Una mattina di sensibilizzazione importante, ancora di più perché sono protagonisti sono i giovani", ha detto l’assessore Salvadori. "Notevole la presenza di ragazzi che rappresentano il nostro futuro", ha aggiunto Simona Lanfredini, della locale sezione soci Coop.

Per Tommaso Perrulli, responsabile progetti sociali e scuola, in tali momenti gli alunni possono sviluppare una visione critica e costruttiva rispetto alle urgenze del cambiamento climatico". Infine Fausto Ferruzza, al vertice regionale di Legambiente: "Vogliamo rendere protagoniste del cambiamento le nuove generazioni, l’ambientalismo scientifico si nutre tanto di conoscenza quanto di coerenza nelle nostre azioni".

Paolo Bartalini