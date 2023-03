Pucci, un anno alla Cisl "Gli iscritti in crescita Mps e multinazionali le partite restano aperte"

di Pino Di Blasio

"Il bilancio del mio primo anno da segretario generale della Cisl Siena è positivo. Siamo la prima unione in Toscana per aumento degli iscritti e per percentuale di crescita. La segreteria è tutta nuova ed è giovane, l’età media si è ridotta notevolmente" Riccardo Pucci guida la Cisl provinciale da poco più di un anno e vuole enfatizzare il nuovo corso del sindacato. "In questi mesi siamo andati più volte nelle imprese in Valdelsa e sull’Amiata, per questo abbiamo registrato un aumento di iscritti. E’ stata importante l’iniziativa con la Cisl nazionale e regionale a Vicobello. Il segretario nazionale Sbarra è venuto due volte a Siena in sei mesi".

Non sono mancate le vertenze, a cominciare dal maxi esodo al Monte dei Paschi.

"L’esodo di 4.125 dipendenti ha permesso di risanare la banca. Ora va riorganizzata tutta la macchina del Monte. Sarà importante capire anche cosa farà lo Stato a fine 2024 della sua quota del 64% di capitale. E aspettare le scelte del Governo sul nuovo cda a fine mese. Non sarà secondaria la conferma o meno dell’ad Luigi Lovaglio".

Gsk e Whirlpool sono le due multinazionali nel senese che vivono una nuova fase.

"Essendo multinazionali, sono veloci a investire e velocissime ad andare via. Non c’è una legge nazionale che le vincola a restare. Su Whirlpool in particolare, c’è una partita aperta che dà pensieri. L’arrivo del gruppo turco ha tolto a Siena il monopolio del freddo. I congelatori vengono prodotti anche in Romania, da aziende di Arçelik. Perdere il polo senese significherebbe mettere in crisi una provincia e centinaia di famiglie. Per questo chiediamo incontri al ministero. Gsk e Whirlpool sono due situazioni da tenere sotto controllo".

Siena si prepara alla battaglia elettorale per il Comune. Come giudica la campagna?

"Sono abituato a non analizzare il problema, ma a individuare la soluzione. Serve un cambio di metodo, servono candidati ’normali’ che conoscano i problemi di Siena e abbiano idee nuove in grado di risolverli. La macchina amministrativa necessita di un passo differente. Ci vuole un cambio di stile, semplicità nello spiegare le cose e nel farle proprie. Chiunque sarà il prossimo sindaco, dovrà ricordarsi delle parti sociali. Non siamo d’intralcio, possiamo essere d’aiuto".

C’è un tema che manca in questa campagna?

"Ne do due, infrastrutture e sanità. Nel settore sanitario ci sono problemi grossi; dal Governo non sono arrivate risorse aggiuntive, la Regione fa fatica. Ma non si può scaricare tutti i guai su infermieri e operatori sanitari. Si pensava che dopo il Covid si cambiasse lo stile, siamo peggio di prima. I servizi sono aumentati e le risorse sono inferiori. I fondi del Pnrr andranno alle Case della salute e ospedali di comunità. Ma rischiamo di trovarci contenitori vuoti, al massimo riempiti dai privati".

Quanti infermieri e operatori mancano in provincia?

"A livello regionale la Cisl ha chiesto di riportare all’interno servizi. In Toscana mancano 1.700 infermieri e 400 operatori socio sanitari. Tra Policlinico e ospedali mancano 200 infermieri e 50 oss. Le residenze sociosanitarie sono in grave difficoltà. Siamo una provincia di anziani, serve personale. A Siena continua la fuga di medici e infermieri, ci sono turni massacranti e contratti integrativi meno renumerativi. Il nuovo sindaco deve contare sulla sanità visto che è l’autorità massima. E dovrebbe vigilare anche sul Biotecnopolo che è una partita che Siena non può perdere assolutamente".