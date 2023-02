Pubblicità ingannevole Scatta l’allarme

Altra allerta che arriva dal poggio di Casole. Questa volta non si tratta di nessuna occasione informativa legata a tentativi di imbrogli o furti nei confronti degli anziani. Sul territorio di Casole, infatti, sta circolando della pubblicità ingannevole. Ad annunciarlo l’Amministrazione comunale, circa un cartellone sospetto che è stato affisso per le vie cittadine. "Sta circolando un manifesto – afferma in una nota l’Amministrazione comunale casolese – Attenzione alla pubblicità ingannevole. Il Comune non è a conoscenza di questa iniziativa". Nello specifico la cartellonistica afferma "Gli abitanti di Casole d’Elsa possono richiedere un purificatore d’acqua gratis". Ad oggi non è ancora da sapere chi sia l’autore di questo gesto, ma i referenti del Comune si stanno occupando della situazione.