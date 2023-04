Pubblica Assistenza Un’iniziativa benefica

La Pubblica Assistenza di Poggibonsi partecipa con un proprio banco alla Festa di San Lucchese e devolverà una parte degli incassi della giornata alla raccolta di fondi per il reparto di Oncologia dell’ospedale di Campostaggia. Come sempre l’associazione sarà presente il 28 aprile, domani, con il banco dei panini e non solo. La collocazione, come al solito, prima della salita verso la Basilica, sopra la Fonte delle Fate. E così nell’occasione l’ente di volontariato con sede in via Dante a Poggibonsi aderirà con un gesto concreto progetto avviato dall’associazione Amici di Poggibonsi per acquistare una nuova strumentazione in grado di ridurre il rischio di totale caduta dei capelli nelle persone sottoposte a chemioterapia. "E’ una occasione centrale nella costruzione di quel senso di comunità a cui la nostra associazione si dedica e allo stesso momento condividiamo lo spirito dell’iniziativa - spiega Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza - dato che da anni siamo presenti a San Lucchese e adesso finalmente, dopo la pausa imposta dalla pandemia siamo davvero liberi di riprendere il nostro spazio". Da qui la decisione di fornire un contributo al progetto... "Da questo punto di vista aderire alla proposta lanciata dagli Amici di Poggibonsi - continua Becattelli – è una strada per guardare alle fragilità delle persone, ai loro bisogni e per restituire ciò che ci viene dato in termini di servizio e di sostegno. Anche questo è un modo per coinvolgere le persone e continuare a parlare alla comunità, aiutarsi a vicenda e portare avanti le attività che quotidianamente svolgiamo. Ne sono un esempio i risultati che abbiamo raggiunto - conclude la presidente - e presentato con il nuovo mezzo sociale e la nuova ambulanza".

Paolo Bartalini