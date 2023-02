Pubblica Assistenza, un nuovo mezzo

di Marco Brogi

Imprenditori a cui non fa certo difetto la generosità. Bel gesto di 66 attività commerciali, artigianali e industriali del nostro territorio. Hanno messo mano al portafoglio per mettere a disposizione della Pubblica Assistenza di Poggibonsi un nuovo mezzo per servizi sociali e sanitari. Tutto questo nell’ambito dell progetto ‘Muoversi & Non solo’, realizzato in collaborazione con l’azienda aretina Eventi Sociali. I nomi delle aziende che hanno sponsorizzato la nobile iniziativa saranno bene in vista sul veicolo, che dalla prossima settimana inizierà a viaggiare. Si tratta di un Fiat Doblò XL attrezzato secondo le più recenti tecnologie e domani alle 11, presso la sede dell’associazione di volontariato, sarà presentato alla città. "Grazie a questa iniziativa veramente preziosa possiamo incrementare i servizi socio-sanitari a favore delle persone più vulnerabili del nostro territorio, come persone anziane, portatrici di disabilità e che necessitano di terapie salvavita – afferma Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi – E dico davvero grazie alla sensibilità e alla generosità di tante attività locali che con un gesto di solidarietà hanno reso possibile aggiungere un servizio di pubblica utilità per il nostro territorio. Sono 66: tutta questa comunità dice loro grazie. E poi grazie a Fabrizio Fabiani, che mi ha preceduto alla guida di questa associazione, a tutto il consiglio, dipendenti e volontari che hanno creduto nel progetto. Dico grazie ad Eventi Sociali che ha lavorato per raccogliere le sponsorizzazioni etiche, al suo titolare Enzo Maggini e ai responsabili del progetto Daniele Serpi, Laura Sbrighi e Luca Biagiotti".

E ancora: "La lungimiranza paga sempre così come la costruzione di legami di forte collaborazione con il territorio - aggiunge Becattelli – Oggi abbiamo un veicolo efficace e non solo. Abbiamo anche la copertura di tutte le spese di gestione e di manutenzione che si renderanno necessarie, sia quelle di natura ordinaria che straordinaria, assicurazione, R.C auto, Kasko, cambio gomme ecc… La strada delle sponsorizzazioni etiche è un modo concreto per essere vicini ai bisogni sempre maggiori delle persone più fragili ed essere parte del territorio".