Pubblica Assistenza. La Festa sociale da venerdì a domenica

Pubblica Assistenza di Siena in festa dal 27 al 29 ottobre: un appuntamento che unisce momenti di divertimento e convivialità a occasioni di riflessione. La festa sociale quest’anno sarà anche occasione per celebrare due ricorrenze: il 130° anno dalla fondazione dell’Associazione ed il 50° del Gruppo donatori di sangue. Venerdì pomeriggio un momento di presentazione del gruppo cinofilo e attività ludiche; sabato i volontari si ritroveranno in Piazza del Campo per una foto e poi la cena a La Tuberosa; domenica mattina l’inaugurazione di un nuovo mezzo e la premiazione dei donatori.