Pubblica Assistenza e servizio civile

Potrebbe rilevarsi una possibilità di crescita fondamentale e un periodo che rimarrà tra i ricordi più importanti della propria gioventù. Oggi pomeriggio, dalle 16, anche nella sede della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena ci sarà l’open day per il servizio civile, un momento dove poter chiedere informazioni e capire le finalità di una potenziale esperienza da trascorrere dentro una delle associazioni di volontariato di riferimento della zona.

Per la Pubblica Assistenza di Torrita i posti a disposizione sono quattro, quando inizierà il servizio civile i giovani si occuperanno di varie attività, compreso l’accompagnamento delle persone nei trasporti ordinari e sanitari. Rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni, con un assegno mensile di circa 507 euro (durata 12 mesi), per la presidente della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, Stefania Baccheschi, il servizio civile è "un modo per avvicinare i nostri giovani a sviluppare in loro il senso di solidarietà" ma anche per stimolare, in ottica futura, il gesto di diventare volontario.

Persone di cui c’è infatti un gran bisogno, soprattutto in un territorio dove gli anziani sono sempre più numerosi e in cui la richiesta di servizi è destinata ad aumentare ulteriormente.

Luca Stefanucci