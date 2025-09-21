Pubblica assistenza al top. Ieri il taglio del nastro della nuova ambulanza

Una notevole rappresentanza dell’arcipelago del volontariato è intervenuta ieri mattina a Poggibonsi per il taglio del nastro della nuova ambulanza per le emergenze della Pubblica assistenza. Nel piazzale della sede di via Dante, gli addetti ai servizi di Misericordia di Poggibonsi, di San Gimignano, di Staggia Senese, di Vab Valdelsa, di Croce Rossa Italiana, delle Pubbliche assistenze di Colle di Val d’Elsa, anche con i donatori di Sangue, Castellina Scalo, Radicondoli, Firenze Peretola, hanno partecipato all’inaugurazione. Ad accogliere le delegazioni il presidente della Pubblica assistenza di Poggibonsi, Giovanni Di Fede. Il quale, davanti alla sindaca Susanna Cenni, all’assessora alle Politiche sociali Enrica Borgianni, al presidente di Anpas Toscana Andrea Nuti e alle forze dell’ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia municipale), ha rimarcato l’importanza dell’opera che prestano sul territorio coloro che credono in valori che hanno nome solidarietà e attenzione verso gli altri. Del resto, ha aggiunto Di Fede, "le associazioni di volontariato vivono della forza del gruppo, della squadra, del rispetto reciproco e della comune dedizione per un grande obiettivo. Qui abbiamo 1.200 soci, circa cento volontari attivi, sette dipendenti, cinque operatori del servizio civile, i mezzi per il sociale e i veicoli per la protezione civile, perché i settori di intervento sono numerosi". Un impegno "genuinamente umano", ha affermato il parroco di Santa Maria Assunta, Don Luca Galigani, al momento di impartire la benedizione del mezzo acquistato grazie a una campagna di sottoscrizione tra i soci che proseguirà fino al 31 dicembre. "Cresce la flotta di veicoli dell’associazione, al servizio di tutto il territorio - ha spiegato la sindaca Susanna Cenni - a testimonianza di quanto sia rilevante il ruolo del terzo settore per garantire servizi e qualità della vita delle persone". Quindi il momento inaugurale interamente al femminile: intorno al nastro si sono infatti radunate le volontarie dell’associazione. Una giornata che si è conclusa poi nel pomeriggio con l’incontro sul tema "Un solo numero per tutte le emergenze, il 112, e un nuovo servizio per le cure non urgenti: il sistema 116117". La nuova ambulanza della Pubblica assistenza è equipaggiata con strumenti all’avanguardia.

Paolo Bartalini