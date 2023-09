Pubblica Assistenza, 60 anni di impegno

La Pubblica Assistenza di Torrita in festa per i suoi 60 anni. Una giornata attesa dai torritesi e che inizierà al parco Nilde Iotti alle 11.30 con la Festa del donatore con l’incontro formativo su ’L’importanza della donazione’ tenuto da Stefano Dami e Roberto Zadi. Nel pomeriggio in piazza ’G.Falcone’ le celebrazioni dell’anniversario con la banda di Torrita, dimostrazioni, mostra e l’inaugurazione della nuova ambulanza e del mezzo attrezzato. Seguirà sfilata degli automezzi e buffet.