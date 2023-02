Pubblica assistenza 57 posti disponibili nella Zona Senese

Cronaca

Calunniò l’ex comandante del carcere Correa condannato anche in appello

Era accusato di calunnia perché scrisse, poi ritrattando, che portava droga fra le mura di Santo Spirito. Ridotta da 3 anni a 2 e mezzo la pena per il brasiliano in cella per l’omicidio della prostituta in Vallerozzi