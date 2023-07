Provincia in volo dal calabrone al colibrì

Pino Di Blasio

Non volevamo essere come San Gimignano per il turismo, oggi i dati provano che la città delle torri è diventata un modello virtuoso per accoglienza e presenze. Per decenni ci siamo divertiti a definire lo sviluppo della provincia come il volo del calabrone, troppo pesante per volare, ci riesce perché lui non lo sa. Senza infrastrutture e senza industrie, i tassi di crescita della provincia erano da record, fino al crollo del sistema Siena per i motivi ben noti. Oggi il rischio è di volare come il colibrì, che fa un grande sforzo per restare fermo. Dalla mole di dati sfornati alla Giornata dell’Ecnomia, ci siamo accorti che dietro ogni segno + c’è un lato oscuro che preoccupa. Sfruttiamo bene le carte che abbiamo.